上海再推創投產業重磅政策 相關概念股續漲 上海貝嶺兩天飆近兩成

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 14:37

繼上周發佈千億規模先導產業母基金後，中國上海周二 (30 日) 再向創投產業推重大利多政策《關於進一步推動上海創業投資高質量發展的若干意見》(下稱《若干意見》)，全文包括 19 項政策，涉及發揮政府引導基金帶動作用、推動創投與多層次科技金融服務聯動、促進區域發展形成合力以及加強人才和政策保障等多個方面，多維度推動創投發展，加強對新創企業融資支援。

《創投日報》報導，上海曾在 2014 年、2019 年先後印發支持創投發展的政策，本次《若干意見》是對早前版本的優化升級。

受《若干意見》這一利好消息影響，多家上海上市公司股價大漲，周二觸及漲停板的上海貝嶺 (600171-CN) 今 (31) 日早盤續飆約 8%，張江高科(600895-CN) 、市北高新 (600604-CN) 也分別上漲 2% 及 6%。

上海市政府說，《若干意見》是對於 2019 年印發的《上海市人民政府關於促進上海創業投資持續健康高質量發展的若干意見》的修訂升級，後者有效期至 2024 年 7 月 31 日。修訂涉及的具體內容上，一方面是銜接上月國務院辦公廳印發的「創投十七條」，另一方面還梳理匯總包括創投企業、創業企業、產業鏈主企業以及銀行、券商、保險公司等金融機構在內的各方訴求，以適應新的形勢要求。

上海市發改委副主任陳國忠周二在記者會上表示，《若干意見》調整了三方面內容，包括刪減已落地、已實施的政策措施，根據相關新政及舉措增加銜接內容，以及優化升級針對政府引導基金等的內容。

上海市創業投資行業協會副秘書長顏國彬說，本次最大亮點是整合上海各類要素資源，打破金融監管以及地方之間的傳統界限，多方聯動合力推動創業投資行業的發展，「包括提出加強創業投資與科創板等市場板塊的聯動、加強長三角創業投資行業的聯動發展， 以及加強創業投資行業自律與協會建設等，都體現了本次新政的系統性和集成性特徵」。

顏國彬還指出，支援創投行業發展，需要各方系統性的支援，這一點在《若干意見》中得到了體現，它既涉及政府的帶頭作用，也包含各類機構的支援，同時還涉及行業協會對會員自律的服務。總體而言，《若干意見》看似篇幅不長，但內容精鍊，對各部分的支援力度都很大，並且打破機構之間、區域之間、行業之間及政府部門之間的條條框框，推動各方形成合力，以支援整個上海創投的發展。

報導指出，《若干意見》的具體修訂部分涉及兩大塊。首先，增加三方面內容；一是增加國家最新推出的乾貨措施，包括支援金融資產投資公司擴大直接股權投資試點，以及優化保險資金出資創業投資企業相關監管要求；其次，增加上海市部署推進的政策措施，包括用好剛剛發佈的三大先導產業母基金，並新設未來產業基金，重點投向處於概念驗證和中試等早期階段的硬科技領域和未來產業以及有序擴大上海市創業投資、天使投資引導基金規模。

三是增加經營主體密切關注、希望實施的措施，包括股權投資聚集區設立創投企業註冊快速通道; 深化認股權綜合服務試點，拓展認股權應用場景; 以及提升認股權綜合服務平台登記、估值、轉讓等綜合服務功能。