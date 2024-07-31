10兆營收目標掰了！UNIQLO在陸賣不動了將關至少50店 專家直指三大原因

鉅亨網新聞中心 2024-07-31 15:46

UNIQLO 母公司迅銷集團月初公布第三財季 (今年 2-5 月) 成績單，營業利益為 1450 億日元，超過分析師預期的 1240 億日元，並將全年營業利益估值從 4500 億上調至 4750 億日元，因該公司擴張歐美市場有成，抵消中國市場銷售大減，而由於業績低迷，該集團最新決定今年將在中國至少關閉 50 家虧損門市。

中國市場銷售低迷也讓迅銷集團會長、日本首富柳井正預估今年集團營收十兆日元的目標受挫。根據前三季成績單，該集團營收 2.37 兆日元，年增率 10.4%，經營溢利 4018 億日元，年增 21.5%，淨利年增 31.2% 至 3128 億日元，全年預估營收約 3 兆日元，離 10 兆日元目標甚遠。

UNIQLO 大中華市場首席執行長潘寧說，中國市場收入下滑、利潤大幅走降，924 間門市中有 150 家銷售低迷，並指出中國消費者的心態發生轉變，年輕一代不再選擇品牌，而是購買「平替」(平價替代品)。

專家指出，作為高 CP 值典型代表的 UNIQLO，在中國消費降級情況下仍銷售低迷，主要有三大原因。首先，消費者不是追求性價比，而是在追求極致性價比，加上產業鏈瘋狂「內卷」，低價、超低價服裝成了潮流，最後則是 UNIQLO 漲價。

2022 年，在成本上漲與匯率貶值的雙重壓力下，UNIQLO 開始漲價。在此背景下，同品質產品可買到更便宜的，同價位產品可買品質更好的，UNIQLO 不再是首選。

迅銷財務長岡崎健在 7 月初的財報會議上表示，打算在未來 2 到 3 年關閉在中國虧損的門市，轉向專注於人流量大的地區和黃金地段開設新店。明年 8 月之後，中國門市數量有可能保持較低的淨增長。此外，迅銷也將努力進一步提高電商銷售額，目前電商銷售額佔中國市場銷售額的 20%，高於日本的 15%。

中國是 UNIQLO 在全球最大的市場，但銷售額仍低於日本市場。在 2023 年 8 月為止的財年裡面，UNIQLO 在日本的 800 家門市銷售額為 8904 億日元，中國 1031 家門市銷售額僅 6202 億日元，日本平均每一間門市銷售額比中國高出 85%。