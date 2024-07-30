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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌3.46%，報22.93美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 22:30

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間30日22:15股價下跌0.82美元，報22.93美元，跌幅3.46%，成交量296,335（股），盤中最高價23.79美元、最低價22.82美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-17.79%
  • 近 1 月：-15.9%
  • 近 3 月：-21.49%
  • 近 6 月：-13.26%
  • 今年以來：-21.54%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數40647.10.26%
NASDAQ17211.274-0.91%
費城半導體4965.496-2.40%
Allegro Microsystems Inc.22.785-4.06%

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