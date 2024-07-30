盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額4.65億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:34
台股今日電子通路業類股表現強勁，30日13:33相關指數上漲2.26%，總成交額4.65億元，大盤占比0.46%。
該產業上漲家數13、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股亞矽(6113-TW)30日13:30股價上漲1.45元，報28.4元，漲幅5.38%。
電子通路類指數近5日下跌5.98%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-5.98%
|-1.53%
|近一月
|-10.56%
|-4.84%
|近三月
|+5.35%
|+4.58%
|近六月
|+5.54%
|+10.17%
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