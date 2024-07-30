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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.26%，總成交額4.65億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:34

台股今日電子通路業類股表現強勁，30日13:33相關指數上漲2.26%，總成交額4.65億元，大盤占比0.46%。

該產業上漲家數13、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股亞矽(6113-TW)30日13:30股價上漲1.45元，報28.4元，漲幅5.38%。

電子通路類指數近5日下跌5.98%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -5.98% -1.53%
近一月 -10.56% -4.84%
近三月 +5.35% +4.58%
近六月 +5.54% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22223.570.27%
亞矽28.45.38%

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