盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額2.15億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:34
台股今日化學工業類股表現強勁，30日13:33相關指數上漲2.08%，總成交額2.15億元，大盤占比0.21%。
該產業上漲家數11、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股誠泰科技(4767-TW)30日13:30股價上漲3.3元，報36.65元，漲幅9.9%。
化學股價指數近5日下跌2.74%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-2.74%
|-1.53%
|近一月
|-3.36%
|-4.84%
|近三月
|+0.57%
|+4.58%
|近六月
|+12.24%
|+10.17%
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