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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現強勁，漲幅2.08%，總成交額2.15億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:34

台股今日化學工業類股表現強勁，30日13:33相關指數上漲2.08%，總成交額2.15億元，大盤占比0.21%。

該產業上漲家數11、下跌家數2、平盤家數0。領漲個股誠泰科技(4767-TW)30日13:30股價上漲3.3元，報36.65元，漲幅9.9%。

化學股價指數近5日下跌2.74%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.74% -1.53%
近一月 -3.36% -4.84%
近三月 +0.57% +4.58%
近六月 +12.24% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22223.570.27%
誠泰科技36.659.90%

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