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鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.81%，總成交額178.19億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:04

台股今日其他電子業類股表現強勁，30日13:04相關指數上漲1.81%，總成交額178.19億元，大盤占比5.54%。

該產業上漲家數33、下跌家數7、平盤家數3。領跌個股無敵(8201-TW)30日13:02股價下跌0.7元，報19.55元，跌幅3.46%。

其他電子近5日上漲0.07%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 +0.07% -0.42%
近一月 -9.08% -3.77%
近三月 +17.23% +8.14%
近六月 +66.7% +22.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22223.570.27%
無敵19.6-3.21%

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