盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.81%，總成交額178.19億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:04
台股今日其他電子業類股表現強勁，30日13:04相關指數上漲1.81%，總成交額178.19億元，大盤占比5.54%。
該產業上漲家數33、下跌家數7、平盤家數3。領跌個股無敵(8201-TW)30日13:02股價下跌0.7元，報19.55元，跌幅3.46%。
其他電子近5日上漲0.07%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.07%
|-0.42%
|近一月
|-9.08%
|-3.77%
|近三月
|+17.23%
|+8.14%
|近六月
|+66.7%
|+22.32%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 波力-KY(8467)大漲7.32%，報234.5元
- 盤中速報 - 鈺邦(6449)股價拉至漲停，漲停價158.5元，成交2,353張
- 盤中速報 - 憶聲(3024)大漲7.11%，報24.1元
- 盤中速報 - 慶騰(4534)大漲7.23%，報23元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇