盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.25%，總成交額68.84億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:04
台股今日通信網路業類股表現強勁，30日13:04相關指數上漲2.25%，總成交額68.84億元，大盤占比7.48%。
該產業上漲家數41、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股新復興(4909-TW)30日13:04股價上漲8元，報113.0元，漲幅7.62%。
通信網路類指數近5日下跌3.92%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.92%
|-1.53%
|近一月
|-5.84%
|-4.84%
|近三月
|+7.47%
|+4.58%
|近六月
|+15.67%
|+10.17%
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