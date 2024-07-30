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鉅亨速報

盤中速報 - 通信網路類指數類股表現強勁，漲幅2.25%，總成交額68.84億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 13:04

台股今日通信網路業類股表現強勁，30日13:04相關指數上漲2.25%，總成交額68.84億元，大盤占比7.48%。

該產業上漲家數41、下跌家數6、平盤家數1。領漲個股新復興(4909-TW)30日13:04股價上漲8元，報113.0元，漲幅7.62%。

通信網路類指數近5日下跌3.92%，櫃買市場加權指數下跌1.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效

漲跌幅 通信網路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.92% -1.53%
近一月 -5.84% -4.84%
近三月 +7.47% +4.58%
近六月 +15.67% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22223.570.27%
新復興112.57.14%

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