盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額119.71億
鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:19
台股今日建材營造業類股表現強勁，30日12:19相關指數上漲2.01%，總成交額119.71億元，大盤占比4.69%。
該產業上漲家數29、下跌家數24、平盤家數2。領漲個股京城(2524-TW)30日12:17股價上漲9.3元，報102.5元，漲幅9.98%。
建材營造近5日上漲4.1%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.1%
|-0.42%
|近一月
|+12.49%
|-3.77%
|近三月
|+12.04%
|+8.14%
|近六月
|+57.93%
|+22.32%
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