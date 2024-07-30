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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額119.71億

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 12:19

台股今日建材營造業類股表現強勁，30日12:19相關指數上漲2.01%，總成交額119.71億元，大盤占比4.69%。

該產業上漲家數29、下跌家數24、平盤家數2。領漲個股京城(2524-TW)30日12:17股價上漲9.3元，報102.5元，漲幅9.98%。

建材營造近5日上漲4.1%，集中市場加權指數下跌0.42%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 +4.1% -0.42%
近一月 +12.49% -3.77%
近三月 +12.04% +8.14%
近六月 +57.93% +22.32%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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