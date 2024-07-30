全球9成先進晶片來自台積電！日本來台學這1項成功模式

鉅亨網新聞中心 2024-07-30 09:15

隨著 AI 浪潮帶動技術新革命，促使各國積極培育半導體人才，日媒最新報導指出，產學合作是台灣長期以來淬鍊人才的成功模式，熊本大學正仿效該模式，與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 簽署合作協定，未來將在台積電的台灣總部和日本子公司 JSAM 提供學生實習機會。

《日經新聞》報導，由於半導體產業需求激增，日本九州正積極培養相關人才，熊本大學工程學院開設的半導體零件工程學程，是日本首個培育半導體工程師和研究人員的大學專門課程，並在今年 4 月正式開課。自台積電在熊本設廠以來，對半導體人才的需求持續攀升。

負責上述學程的松田元秀教授表示，半導體產業的發展神速，有必要培育具備敏銳度的半導體業人才，並期許能儘速將合格人才培育並投入業界。

日本熊本縣借鏡台積電在當地設廠的契機，積極推動產學合作，以培育半導體人才。熊本縣政府與台積電簽署合作協定，委託台積電日本子公司 JSAM 及台灣總部提供學生實習機會。

熊本縣政府也編列預算，添購高效能的半導體研究設備，提供學生及研究人員更完善的學習環境，提升當地半導體產業的研究水準。熊本大學工學部特任教授鈴木裕強調，透過實際解決問題，並將研究成果回饋給參與合作的產業夥伴，學生得以深入體會實務研究的精髓。

熊本大學資訊電機工程學系學生山川昂佑表示，僅由學生進行實驗，難以充分理解企業的觀點，而透過產學合作，學生能獲得來自生產現場的寶貴啟發。