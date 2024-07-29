盤中速報 - 費城半導體大漲1.23%，報5166.1點
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 23:00
截至台北時間29日10:45，費城半導體上漲62.97點（或1.23%），暫報5166.10點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.11%
- 近 1 月：-6.75%
- 近 3 月：+7.77%
- 近 6 月：+17.53%
- 今年以來：+22.22%
焦點個股
費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領漲。安森美半導體(ON-US)上漲13.25%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.58%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.45%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲2.34%；英特格(ENTG-US)上漲2.3%。
部分成分股表現相對疲軟，藍博士半導體(RMBS-US)下跌1.24%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.99%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.65%；台積電(TSM-US)下跌0.42%；英特爾(INTC-US)下跌0.35%。
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