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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.23%，報5166.1點

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 23:00

截至台北時間29日10:45，費城半導體上漲62.97點（或1.23%），暫報5166.10點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.11%
  • 近 1 月：-6.75%
  • 近 3 月：+7.77%
  • 近 6 月：+17.53%
  • 今年以來：+22.22%

焦點個股

費城半導體成分股以安森美半導體(ON-US)領漲。安森美半導體(ON-US)上漲13.25%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.58%；芯源系統(MPWR-US)上漲2.45%；Wolfspeed公司(WOLF-US)上漲2.34%；英特格(ENTG-US)上漲2.3%。

部分成分股表現相對疲軟，藍博士半導體(RMBS-US)下跌1.24%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.99%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌0.65%；台積電(TSM-US)下跌0.42%；英特爾(INTC-US)下跌0.35%。

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費城半導體5142.4190.77%
安森美半導體79.820213.75%
恩智浦半導體257.531.54%
芯源系統837.251.88%
Wolfspeed公司19.471.25%
英特格128.541.44%
藍博士半導體57.255-2.96%
艾司摩爾879.06-0.87%
邁威爾科技64.95-1.17%
台積電160.8799-0.65%
英特爾31.15-0.64%

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