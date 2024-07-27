〈能源盤後〉加薩可望停火 中國經濟疲軟 本周油價走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-07-27 05:52

原油期貨周五 (26 日) 收低且本周收跌，係因加薩停火協議緩解全球供應擔憂，進而打壓油價。此外，中國經濟疲軟意味著能源需求放緩。

美國拜登總統和以色列總理 Benjamin Netanyahu 周四在白宮會晤後，媒體報導加薩停火協議即將達成。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.12 美元或 1.4%，收每桶 77.16 美元。最近月 WTI 原油價格本周收低 1.9%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.24 美元或 1.5%，收每桶 81.13 美元，本周下跌 1.8%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.11 美元或 1.4%，收每桶 80.28 美元，此為交易較活躍的 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 0.3%，收每加侖 2.46 美元，但本周上升 0.4%。

8 月交割的熱燃油期貨價格大跌 2.1% ，收每加侖 2.42 美元，本周僅上漲不到 1 美分。

8 月交割的天然氣價格下跌 1.7%，收每百萬 Btu 2.01 美元，本周下跌 5.7%。

市場驅動力

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，雖然中國經濟疲軟仍持續令大宗商品承壓，但周五早盤原油加速拋售「表明更廣泛的擔憂」。

本周原油價格創連續第三周下跌，本周跌勢歸因於中國經濟疲軟的跡象，因其恐導致能源需求放緩。

戰略能源與經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示，過去幾年，中國的石油需求撐起了全球石油市場。「如果沒有中國，且其他地方的需求若預計也不加強，未來幾個月這種平衡可能會惡化，再加上俄羅斯和其他國家雖然給了遵守產量配額的新承諾，但並未得到認真對待，市場心理肯定是看跌的。」Lynch 說。

石油輸出國組織 (OPEC) 周三宣布一項協議，伊拉克、俄羅斯和哈薩克表示，到 2025 年 9 月，它們將共同減少石油產量 228.4 萬桶 / 日，以彌補超出配額的石油產量。

與此同時，美國拜登總統和以色列總理 Benjamin Netanyahu 周四會面後，加薩停火協議的談判似乎已進入最後階段。美國國家安全委員會發言人 John Kirby 在會議期間表示：「我們已經很接近了，我們只需要完成它。」

副總統賀錦麗周四敦促以色列總理盡快與哈馬斯達成停火協議，以加速加薩武裝分子釋放人質。澳洲、紐西蘭和加拿大周五也呼籲加薩立即停火，並要求以色列對聯合國法院上周裁定「以色列佔領巴勒斯坦領土和定居點非法」做出回應。