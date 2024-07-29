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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.49%，報127.87美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間29日21:44股價上漲4.32美元，報127.87美元，漲幅3.49%，成交量36,040（股），盤中最高價128.00美元、最低價124.80美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.45%
  • 近 1 月：-13.11%
  • 近 3 月：+19.88%
  • 近 6 月：-5.9%
  • 今年以來：-4.73%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc125.2651.39%

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