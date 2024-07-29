盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.49%，報127.87美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間29日21:44股價上漲4.32美元，報127.87美元，漲幅3.49%，成交量36,040（股），盤中最高價128.00美元、最低價124.80美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.45%
- 近 1 月：-13.11%
- 近 3 月：+19.88%
- 近 6 月：-5.9%
- 今年以來：-4.73%
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