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鉅亨速報

盤後速報 - 力特(3051)下週(8月5日)除息1元，預估參考價28.75元

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05

力特(3051-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月29日)收盤價29.75元計算，預估參考價為28.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）

力特(3051-TW)所屬產業為光電業，主要業務為偏光板。近5日股價下跌1.79%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/05 29.75 1.0 3.36% 0.0
2023/07/24 24.8 1.2 4.84% 0.0
2005/08/15 70.0 2.739 3.91% 1.47
2004/07/26 80.0 1.0058 1.26% 2.01
2003/07/10 70.0 0.6 0.86% 1.4

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