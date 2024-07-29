盤後速報 - 力特(3051)下週(8月5日)除息1元，預估參考價28.75元
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 17:05
力特(3051-TW)下週(8月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月29日)收盤價29.75元計算，預估參考價為28.75元，息值合計為1.0元，股息殖利率3.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月29日)收盤價做計算，僅提供參考）
力特(3051-TW)所屬產業為光電業，主要業務為偏光板。近5日股價下跌1.79%，集中市場加權指數下跌3.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/05
|29.75
|1.0
|3.36%
|0.0
|2023/07/24
|24.8
|1.2
|4.84%
|0.0
|2005/08/15
|70.0
|2.739
|3.91%
|1.47
|2004/07/26
|80.0
|1.0058
|1.26%
|2.01
|2003/07/10
|70.0
|0.6
|0.86%
|1.4
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 力特(3051)大跌8.12%，報32.8元
- 盤中速報 - 力特(3051)大漲7.03%，報35元
- 力特6月營收1.34億元年減13.46% 1—6月達8.13億元
- 力特:公告本公司董事會決議除息基準日
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇