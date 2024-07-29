否認子公司遭美調查未能消除市場疑慮 中國福耀玻璃挫跌6%

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:14

儘管福耀玻璃對外回應沒事，但市場仍擔心該公司遭美國盯上後恐成華為第二，導致福耀玻璃今 (29) 日股價挫跌 5.92% 至每股 44.46 人民幣。

根據福耀玻璃發佈的公告，福耀美國上周五早上 10 點左右接受美國國土安全部和支援當地執法工作人員的上門搜查。在上述搜查期間，福耀美國當日生產部分作業暫停，但貨物運輸及交付未受到影響。搜查結束後，當日已經恢復正常作業，目前生產經營一切正常。

根據美國《NBC》旗下地方電視台 WDTN 和《代頓每日新聞》報導，包括美國國土安全部在內的多家執法機構，上周五對位於莫林的福耀美國進行調查，並突擊搜查代頓地區的多處住宅。

負責俄亥俄州和密西根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲稱，調查人員來到代頓地區，在多個城市執行 28 項聯邦搜查令。調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。目前執法部門正努力找到受害者，為他們提供服務，並收集相關證據。

上述媒體報導指出，在福耀美國工廠內錄到的一段音檔顯示一名國土安全部幹員告訴福耀工人，該公司目前不是調查物件，且無意在工廠逮捕任何人。該音檔也在臉書上流傳。當地共和黨州參議員 Niraj Antani 則對美國執法部門對的行動深感擔憂。

2014 年，中國福耀收購了通用位於莫林已關閉的工廠的部分股權，並將其改建成該公司所稱的全球最大汽車玻璃生產基地，當時被視為中美製造合作的典範。後來，以此為背景的紀錄片《美國工廠》還奪得第 92 屆奧斯卡最佳紀錄片。該片由歐巴馬夫婦投資出品，講述中國汽車玻璃大王曹德旺進軍美國市場幕後故事。