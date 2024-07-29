盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額2.56億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:34
台股今日化學工業類股表現疲軟，29日13:33相關指數下跌2.04%，總成交額2.56億元，大盤占比0.23%。
該產業上漲家數2、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股永捷(4714-TW)29日13:30股價下跌0.7元，報19.5元，跌幅3.47%。
化學股價指數近5日下跌3.23%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學股價指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-3.23%
|-2.68%
|近一月
|-1.35%
|-3.3%
|近三月
|+2.49%
|+7.74%
|近六月
|+14.97%
|+12.85%
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