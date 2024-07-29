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鉅亨速報

盤中速報 - 化學股價指數類股表現疲軟，跌幅2.04%，總成交額2.56億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:34

台股今日化學工業類股表現疲軟，29日13:33相關指數下跌2.04%，總成交額2.56億元，大盤占比0.23%。

該產業上漲家數2、下跌家數9、平盤家數2。領跌個股永捷(4714-TW)29日13:30股價下跌0.7元，報19.5元，跌幅3.47%。

化學股價指數近5日下跌3.23%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 化學股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.23% -2.68%
近一月 -1.35% -3.3%
近三月 +2.49% +7.74%
近六月 +14.97% +12.85%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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