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鉅亨速報

盤中速報 - 電機機械股價指數類股表現疲軟，跌幅2.27%，總成交額20.16億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:34

台股今日電機機械類股表現疲軟，29日13:33相關指數下跌2.27%，總成交額20.16億元，大盤占比1.82%。

該產業上漲家數10、下跌家數34、平盤家數3。領跌個股高鋒(4510-TW)29日13:30股價下跌3元，報27.0元，跌幅10%。

電機機械股價指數近5日下跌2.2%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電機機械股價指數 櫃買市場加權指數
近一週 -2.2% -2.68%
近一月 -4.29% -3.3%
近三月 +5.73% +7.74%
近六月 +19.11% +12.85%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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