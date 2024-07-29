search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額17.29億

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:19

台股今日其他業類股表現疲軟，29日13:19相關指數下跌2.17%，總成交額17.29億元，大盤占比1.69%。

該產業上漲家數13、下跌家數24、平盤家數6。領跌個股國統(8936-TW)29日13:19股價下跌6.1元，報75.0元，跌幅7.52%。

其他類指數近5日下跌1.97%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 其他類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -1.97% -2.68%
近一月 +3.26% -3.3%
近三月 +9.06% +7.74%
近六月 +21.39% +12.85%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22164.490.20%
國統74-8.75%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏弱
國統

76.19%

勝率

#波段回檔股

偏弱
國統

76.19%

勝率

#空頭吞噬

偏弱
國統

76.19%

勝率

#下降三法

偏弱
國統

76.19%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty