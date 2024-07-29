盤中速報 - 其他類指數類股表現疲軟，跌幅2.17%，總成交額17.29億
鉅亨網新聞中心 2024-07-29 13:19
台股今日其他業類股表現疲軟，29日13:19相關指數下跌2.17%，總成交額17.29億元，大盤占比1.69%。
該產業上漲家數13、下跌家數24、平盤家數6。領跌個股國統(8936-TW)29日13:19股價下跌6.1元，報75.0元，跌幅7.52%。
其他類指數近5日下跌1.97%，櫃買市場加權指數下跌2.68%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|-1.97%
|-2.68%
|近一月
|+3.26%
|-3.3%
|近三月
|+9.06%
|+7.74%
|近六月
|+21.39%
|+12.85%
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