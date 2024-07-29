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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 08:50

1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台積電 (2330-TW)、群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、友達 (2409-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、永立榮 (6973-TW)、台積電 (2330-TW)

5. 外資當日 (26) 賣超的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW)
 

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台積電924-5.62%
群創15.553.32%
友達18.050.84%
鴻海192-4.71%
日月光投控155.5-9.86%
復華台灣科技優息19.47-1.77%
元大台灣價值高息9.78-1.41%
群益台灣精選高息24.48-1.21%

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