李強同義大利總理梅洛尼舉行會談 稱保護主義保護不了競爭力

鉅亨網新聞中心 2024-07-29 16:00

中國國務院總理李強周日（28 日）下午在北京人民大會堂與義大利總理梅洛尼舉行會談，他表示，保護主義保護不了競爭力，只有開放合作才能帶來互利共贏。

據《新華社》報導，李強表示，今年是中義建立全面戰略夥伴關係 20 周年。20 年來，雙方政治互信持續鞏固，務實合作成果豐碩，貿易投資規模不斷擴大，實實在在惠及兩國人民。

李強指出，中方願同意方進一步築牢政治互信，推動雙邊關係朝著更加成熟穩定的方向發展，為兩國深化合作提供更積極的預期。雙方要用好中義政府委員會和各領域對話平台，在不斷擴大兩國貿易規模的同時，推動貿易優化發展，加強船舶製造、航空航天、新能源、人工智慧等領域及中小企業間互利合作，共同辦好馬可 · 波羅逝世 700 周年相關紀念系列活動，持續深化文藝、影視、教育等人文領域交流合作。

他說，支持中國企業赴義展開合作，希望義方為中國企業提供公平、安全、非歧視的營商環境，為中國公民赴意提供更多便利。保護主義保護不了競爭力，只有開放合作才能帶來互利共贏。希望歐盟客觀理性看待中國發展，堅持夥伴定位，深化對話合作，促進中歐關係平穩健康發展，共同因應全球性挑戰。

梅洛尼則表示，近年來兩國高層及各層次各領域往來密切，有力推動了義中關係發展。義方致力於發展長期穩定良好的義中關係，願同中方深化經貿、投資、工業、科技、人文等領域務實合作，以兩國建立全面戰略夥伴關係 20 周年和紀念馬可 · 波羅逝世 700 周年為契機，搭建友誼的橋梁，探索新的合作方式，釋放合作潛力，構建更加緊密的合作關係，推動兩國全面戰略夥伴關係進一步發展。