又一國！金磚國家持續擴容 大馬正式申請加入

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-29 11:12

馬來西亞首相安華週日 (28 日) 說，已致函金磚國家輪值主席國俄羅斯，申請加入該組織。安華 6 月 18 日曾稱已向巴西總統魯拉表達加入金磚合作機制的意願。

大馬首相府在一份聲明中表示，安華週日上午會見來訪的俄羅斯外長拉夫羅夫時表示，願作為成員國或戰略合作夥伴加入（金磚合作機制），兩人在會談中還就加強雙方關係，拓展兩國在貿易、投資、安全、國防、科技、教育、文化、旅遊等領域合作交流進行討論。

兩人還討論巴勒斯坦當前局勢，大馬呼籲盡早在加薩地帶實現永久停火、加速展開對當地人道主義援助以及聯合國接納巴勒斯坦成為正式會員國。

作為金磚國家主席國外長的拉夫羅夫也向安華保證，俄羅斯將支持馬來西亞加入金磚國家。俄羅斯去年是大馬在歐洲第八大貿易伙伴，雙邊貿易額較 2022 年的 123 億令吉 (27.9 億美元) 增長 15.6%，達 142.2 億令吉(31 億美元)。

大馬希望透過金磚國家平台增加經濟合作機會，作為減少對傳統市場依賴的替代方案。金磚國家人口 35.4 億人，經濟規模 26.6 兆美元，佔全球 GDP 的 26.2%。

大馬投資貿工部部長札夫魯本月中在國會答詢時指出，美國和歐洲等傳統市場越發擬定各種新的單邊貿易政策和法規，讓作為發展中國家的大馬備受調整。從長遠而言，對傳統市場的貿易依賴，將對國家經濟發展構成風險。為讓經濟永續發展，大馬不僅需要加強與現有貿易國家的經濟合作，除了跟非傳統貿易夥伴建立經濟合作外，還需要滲透新的高影響力市場。

但他也強調，大馬將始終確保中立、秉持與任何經濟大國「不結盟」的政策，並維護與美國、歐盟和英國等傳統貿易夥伴的良好貿易和投資關係。