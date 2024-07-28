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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.25億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-28 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,352.73美元，24小時漲跌幅-1.07%；以太幣(ETH)現報價格3,227.49美元，24小時漲跌幅-1.40%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.25億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.5億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.37億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅11.7%；CTXC(CTXC)24小時漲幅17.3%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STORJ(STORJ)24小時跌幅24%；Radworks(RAD)24小時跌幅12.8%。

近一週漲幅：Celestia(TIA)近一週漲幅20%；FTM(FTM)近一週漲幅16.9%；BinaryX(BNX)近一週漲幅16.7%。

近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅90.1%；STMX(STMX)近一週跌幅79%；CTXC(CTXC)近一週跌幅24.1%。

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