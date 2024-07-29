布林肯會王毅 談台海局勢、中國支持俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-29 10:45

一名美國國務院高階官員表示，國務卿布林肯上周六（27 日）在寮國與中國外交部長王毅舉行會談，提及台海局勢，以及中國在烏克蘭戰爭方面對俄羅斯的支持。

據《路透》報導，這名美國官員說，中國的挑釁，包括賴清德總統就職後共軍舉行的環台軍事演習。

這名官員透露，布林肯向王毅傳達，美國總統拜登與爭取民主黨提名的副總統賀錦麗，都相信美中關係穩定的重要性，也必須維護以規則為基礎的國際秩序。

根據這位官員的說法，布林肯也提到中國對俄羅斯國防工業基礎的支持，並警告倘若中國不縮手，美方會進一步採取行動，但他並未得到王毅的承諾。

布林肯與王毅是在東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場邊進行了 1 小時 20 分鐘的會談，這是自去年 6 月布林肯訪問北京以來兩人第 6 次會面。

據《國際金融報》報導，王毅指出，美方堅持錯誤對華認知。中國不是美國，也不想變成美國。中國不搞霸權、不搞強權，在和平與安全問題上是世界上紀錄最好的大國。

王毅說，台灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。「台獨」與台海和平水火不容。「台獨」勢力每挑釁一次，北京必反制一次，不斷壓縮「台獨」空間，朝兩岸完全統一的目標努力。