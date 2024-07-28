鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.3億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-28 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格67,998美元，24小時漲跌幅+0.45%；以太幣(ETH)現報價格3,244.68美元，24小時漲跌幅-0.11%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達22.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.65億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.72億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；CTXC(CTXC)24小時漲幅8.77%；FOR(FOR)24小時漲幅5.86%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STORJ(STORJ)24小時跌幅25.8%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅11.6%。
近一週漲幅：Celestia(TIA)近一週漲幅20%；FTM(FTM)近一週漲幅16.9%；BinaryX(BNX)近一週漲幅16.7%。
近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅90.1%；STMX(STMX)近一週跌幅79%；CTXC(CTXC)近一週跌幅24.1%。
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