鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.3億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-28 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；CTXC(CTXC)24小時漲幅8.77%；FOR(FOR)24小時漲幅5.86%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STORJ(STORJ)24小時跌幅25.8%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅11.6%。

近一週漲幅：Celestia(TIA)近一週漲幅20%；FTM(FTM)近一週漲幅16.9%；BinaryX(BNX)近一週漲幅16.7%。