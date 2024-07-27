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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.48億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格68,080.01美元，24小時漲跌幅+1.44%；以太幣(ETH)現報價格3,273.02美元，24小時漲跌幅+0.49%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.48億美元；USDC(USDC)24小時成交量達7.69億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.62億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅8.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅4.83%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅40.9%；CTXC(CTXC)24小時跌幅44.5%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37%；Saga(SAGA)近一週漲幅20%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅18.7%。

近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅101%；STMX(STMX)近一週跌幅78.7%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅42.9%。

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