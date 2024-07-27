鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.48億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-27 17:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；PowerPool(CVP)24小時漲幅8.1%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅4.83%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅40.9%；CTXC(CTXC)24小時跌幅44.5%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅37%；Saga(SAGA)近一週漲幅20%；Lido DAO(LDO)近一週漲幅18.7%。