盤中速報 - FOR大漲15.35%，報0.01571美元

FOR幣的英文全稱是ForTube，它是 OKExChain生態板塊中的DeFi代幣。 它就是一個分散式的加密數位金融服務協定，該協定是以主流公鏈系統和底層跨鏈協定為基礎的，通過對分散式金融業務流程的抽象和封裝，該專案以SDK及API的形式，一站式的解決了賦能去中心化金融應用開發的相關問題，是一個全方位的金融需求的解決方案。