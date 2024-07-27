盤中速報 - FOR大漲15.35%，報0.01571美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 16:05
FOR(FOR)在過去 24 小時內漲幅超過15.35%，最新價格0.01571美元，總成交量達0.23億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 237 名。
近 1 日最高價：0.0214美元，近 1 日最低價：0.01355美元，流通供給量：795,000,000。
FOR幣的英文全稱是ForTube，它是 OKExChain生態板塊中的DeFi代幣。 它就是一個分散式的加密數位金融服務協定，該協定是以主流公鏈系統和底層跨鏈協定為基礎的，通過對分散式金融業務流程的抽象和封裝，該專案以SDK及API的形式，一站式的解決了賦能去中心化金融應用開發的相關問題，是一個全方位的金融需求的解決方案。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+18.62%
- 近 1 月：+6.65%
- 近 3 月：-16.84%
- 近 6 月：-22.73%
- 今年以來：-28.55%
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