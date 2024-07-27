〈熱門股〉友輝財報亮眼 逆勢奔漲停創10年新高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-27 12:10
光學膜廠友輝 (4933-TW) 受惠利基型產品布局發酵，第二季財報亮眼，上半年獲利倍增、每股純益 3.95 元，直逼去年全年的 4.22 元，周五股價逆勢攻上漲停 76.7 元，改寫 10 年波段高點，單周大漲 18%。
友輝第二季營收 7.22 億元，季增 1.83%、年增 9.8%；毛利率 32.1%，季增 4.1 個百分點、年增 2.8 個百分點；營業淨利 1.36 億元，季增 97.6%、年增 52.6%；營益率 18.8%，季增 7.5 個百分點，年增 5.3 個百分點，稅後純益 1.62 億元，季增 2.7%、年增 28.2%，每股純益 2 元。
友輝上半年營收 13.34 億元，年增 21.2%，毛利率 30.3%，年增 4.2 個百分點、營業淨利 2.05 億元，年增 111%、營益率 15.4%，年增 6.6 個百分點，稅後純益 3.21 億元，年增 136%，每股純益 3.95 元。
據了解，友輝近年積極布局利基產品，產品組合優化也帶動獲利表現提升。在車載用稜鏡片方面，已經打進多家高階車系，增加市場份額。除了稜鏡片外，友輝也擴大高亮度光學膜應用，並持續與客戶密切合作，開發特規薄膜產品。
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