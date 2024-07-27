〈熱門股〉友輝財報亮眼 逆勢奔漲停創10年新高

據了解，友輝近年積極布局利基產品，產品組合優化也帶動獲利表現提升。在車載用稜鏡片方面，已經打進多家高階車系，增加市場份額。除了稜鏡片外，友輝也擴大高亮度光學膜應用，並持續與客戶密切合作，開發特規薄膜產品。