盤中速報 - CTXC大漲28.96%，報0.2093美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-27 08:05
CTXC(CTXC)在過去 24 小時內漲幅超過28.96%，最新價格0.2093美元，總成交量達0.50億美元，總市值0.47億美元，目前市值排名第 199 名。
近 1 日最高價：0.2547美元，近 1 日最低價：0.157美元，流通供給量：222,038,344。
CTXC幣英文全稱是Cortex，發行日期是2018-04-17，是真正實現去中心化的人工智慧自治系統，Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許使用者在平臺上釋出任務，提交AI DApps。使用者可以CTXC購買與AI相關的產品，如圖形卡、深度學習機以及雲端計算服務。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.64%
- 近 1 月：-26.46%
- 近 3 月：-47.54%
- 近 6 月：-63.21%
- 今年以來：-62.69%
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