小資股民福音！零股交割需求借券12/30起開放

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-27 11:50

零股交易是主管機關普惠金融政策的重要措施，為提供小資投資人出借證券機會、活絡帳上零股的運用，證交所公告開放交割需求借券出借單位得為零股，並自今年 12 月 30 日起實施。

證交所表示，交割需求借券是賣方證券商因受託或自行買賣發生錯帳、投資人違約、或境外華僑與外國人申報遲延交割等情事，導致出現券項交割缺口時，向證交所申請借券完成交割的處理機制。

過去出借人僅能以一交易單位（即一千股）為申報出借單位，考量盤中零股交易制度實施後，零股交易人數逐年增加，因此開放交割需求借券出借單位得為零股，讓零股投資人也有機會透過出借帳上零股獲得收益，提升運用效率，並落實普惠金融政策。

證交所表示，配合開放交割需求借券出借單位得為零股，已修正「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券借貸辦法」部分條文，修正重點摘要如下：

一、 明確規範以一交易單位為申報出借單位者，為交割需求借券，以一股為申報出借單位者，為零股交割需求借券。

二、 明訂交割需求借券與零股交割需求借券之出借對象，依申請借券數量予以區分，亦即整股與零股採分別取借