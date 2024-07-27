盤中速報 - CTXC大漲58.3%，報0.2259美元

CTXC幣英文全稱是Cortex，發行日期是2018-04-17，是真正實現去中心化的人工智慧自治系統，Cortex的目標之一還包括實現一個機器學習平臺，允許使用者在平臺上釋出任務，提交AI DApps。使用者可以CTXC購買與AI相關的產品，如圖形卡、深度學習機以及雲端計算服務。