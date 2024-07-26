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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲2.95%，報123.79美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間26日21:43股價上漲3.55美元，報123.79美元，漲幅2.95%，成交量22,446（股），盤中最高價124.26美元、最低價122.25美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-10.33%
  • 近 1 月：-14.82%
  • 近 3 月：+20.24%
  • 近 6 月：-11.79%
  • 今年以來：-7.29%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc122.712.05%

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