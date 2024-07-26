盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲2.95%，報123.79美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間26日21:43股價上漲3.55美元，報123.79美元，漲幅2.95%，成交量22,446（股），盤中最高價124.26美元、最低價122.25美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.33%
- 近 1 月：-14.82%
- 近 3 月：+20.24%
- 近 6 月：-11.79%
- 今年以來：-7.29%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 德康醫療(DXCM-US)大跌39.82%，報64.9美元
- 盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大漲5.28%，報106.1美元
- 盤中速報 - 必治妥施貴寶(BMY-US)大漲7.91%，報48.85美元
- 盤中速報 - 特許通訊(CHTR-US)大漲14.45%，報360.8美元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇