中國常駐聯合國代表：期待俄烏儘早和談 美勿甩鍋卸責給陸

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 13:13

聯合國安理會週四 (25 日) 審議向烏克蘭提供武器問題，中國常駐聯合國代表傅聰在會上表示，美國代表在發言中對中國進行污衊抹黑，企圖製造虛假敘事，誤導國際社會，在烏克蘭問題上向中國甩鍋推責，中方對此決不接受，並期待俄羅斯與烏克蘭雙方儘早啟動和談。

北約組織 (NATO)7 月初稍早發表的《華盛頓峰會宣言》指控中國為俄烏戰爭的關鍵推手。

傅聰說，烏克蘭危機持續延宕，遭受苦難最多的是平民。武器彈藥持續流入戰場，只會進一步加劇危機惡化，加劇戰爭的殘酷性、危險性和不可預測性，帶來更多無辜傷亡，讓和平止戰的希望更加渺茫，還將對地區和平與穩定造成深遠和廣泛的消極影響。

傅聰強調，早日停火止戰，尋求政治解決，最符合各方利益。當前重點是遵守戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火的三個原則，儘快推動局勢降溫。近期衝突當事方都不同程度發出願意談判的信號。國際社會應為此創造條件，提供助力，為政治解決危機而共同努力。

傅聰指出，烏克蘭危機有着複雜歷史經緯和現實原因，本質是歐洲安全矛盾的大爆發。中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是衝突當事方，沒有向衝突任何一方提供致命性武器裝備，沒有也不會做從中漁利的事。中國在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，那就是勸和促談，政治解決。中國企業按照世貿規則和市場規則，同包括俄烏在內的世界各國開展正常的經貿合作，合情合理，無可指摘。

烏克蘭外長庫列巴周三 (24 日) 表示，願意並準備同俄羅斯展開談判，且談判應是理智，有實質意義，以實現公正持久的和平。

對此俄羅斯常駐聯合國代表 Vasily Nebenzya 週四在聯合國安理會上也說，基輔表達的談判意願符合俄羅斯的立場，即外交途徑是解決衝突的首選。

Nebenzya 指出，俄羅斯從未拒絕過談判，談判是烏克蘭總統澤倫斯基及其黨羽在西方支持者的煽動下拒絕的。

Nebenzya 還說，若烏克蘭真的到了需要和平計畫的時候，可參考俄羅斯總統普丁提出的倡議，烏克蘭一定找不到更好的方案了。