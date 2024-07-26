鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.4億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,511.99美元，24小時漲跌幅+3.42%；以太幣(ETH)現報價格3,194.12美元，24小時漲跌幅-0.32%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.4億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.9億美元；USDC(USDC)24小時成交量達8.11億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BinaryX(BNX)24小時漲幅7.43%；Saga(SAGA)24小時漲幅8.31%。
24小時跌幅：PowerPool(CVP)24小時跌幅123%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；CTXC(CTXC)24小時跌幅20.9%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅39.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅28.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅24.2%。
近一週跌幅：PowerPool(CVP)近一週跌幅113%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅45.3%；STMX(STMX)近一週跌幅27.3%。
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