鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.4億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 10:15

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；BinaryX(BNX)24小時漲幅7.43%；Saga(SAGA)24小時漲幅8.31%。

24小時跌幅：PowerPool(CVP)24小時跌幅123%；BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；CTXC(CTXC)24小時跌幅20.9%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅39.2%；Saga(SAGA)近一週漲幅28.9%；Dymension(DYM)近一週漲幅24.2%。