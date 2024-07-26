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鉅亨速報

盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額45.38億

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:49

台股今日建材營造業類股表現疲軟，26日09:49相關指數下跌2.21%，總成交額45.38億元，大盤占比3.09%。

該產業上漲家數6、下跌家數47、平盤家數2。領跌個股國產(2504-TW)26日09:49股價下跌3.15元，報48.85元，跌幅6.06%。

建材營造近5日下跌1.47%，集中市場加權指數下跌2.25%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 建材營造 集中市場加權指數
近一週 -1.47% -2.25%
近一月 +9.36% -0.02%
近三月 +17.2% +15.18%
近六月 +58.15% +27.05%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22058.43-3.56%
國產49.5-4.81%

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