盤中速報 - 建材營造類股表現疲軟，跌幅2.21%，總成交額45.38億
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:49
台股今日建材營造業類股表現疲軟，26日09:49相關指數下跌2.21%，總成交額45.38億元，大盤占比3.09%。
該產業上漲家數6、下跌家數47、平盤家數2。領跌個股國產(2504-TW)26日09:49股價下跌3.15元，報48.85元，跌幅6.06%。
建材營造近5日下跌1.47%，集中市場加權指數下跌2.25%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|建材營造
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.47%
|-2.25%
|近一月
|+9.36%
|-0.02%
|近三月
|+17.2%
|+15.18%
|近六月
|+58.15%
|+27.05%
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