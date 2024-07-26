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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額6.91億

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:34

台股今日化學工業類股表現疲軟，26日09:34相關指數下跌2.02%，總成交額6.91億元，大盤占比0.47%。

該產業上漲家數6、下跌家數21、平盤家數1。領跌個股興農(1712-TW)26日09:34股價下跌3.05元，報44.75元，跌幅6.38%。

化學工業近5日下跌2.57%，集中市場加權指數下跌2.25%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -2.57% -2.25%
近一月 -1.07% -0.02%
近三月 +3.03% +15.18%
近六月 +7.76% +27.05%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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