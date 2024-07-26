盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.02%，總成交額6.91億
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:34
台股今日化學工業類股表現疲軟，26日09:34相關指數下跌2.02%，總成交額6.91億元，大盤占比0.47%。
該產業上漲家數6、下跌家數21、平盤家數1。領跌個股興農(1712-TW)26日09:34股價下跌3.05元，報44.75元，跌幅6.38%。
化學工業近5日下跌2.57%，集中市場加權指數下跌2.25%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-2.57%
|-2.25%
|近一月
|-1.07%
|-0.02%
|近三月
|+3.03%
|+15.18%
|近六月
|+7.76%
|+27.05%
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