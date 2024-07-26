盤中速報 - 喬福(1540)大漲7.07%，報37.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:21
喬福(1540-TW)26日09:21股價上漲2.45元，報37.1元，漲幅7.07%，成交8,900張。
喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。
近5日股價下跌0.72%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+586 張
- 外資買賣超：+800 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-214 張
- 融資增減：+887 張
- 融券增減：-170 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 元太(8069)大漲7%，報267.5元
- 盤中速報 - 合騏(8937)大漲7.1%，報39.2元
- 盤中速報 - 易飛網(2734)急拉3.45%報33.0元，成交14張
- 盤中速報 - 雅茗-KY(2726)急拉5.12%報34.0元，成交67張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇