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鉅亨速報

盤中速報 - 喬福(1540)大漲7.07%，報37.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:21

喬福(1540-TW)26日09:21股價上漲2.45元，報37.1元，漲幅7.07%，成交8,900張。

喬福(1540-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件製造加工買賣。軌道車輛及其零件製造業。代理前各項有關國內外廠商產品報價投標及經銷。

近5日股價下跌0.72%，集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+586 張
  • 外資買賣超：+800 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-214 張
  • 融資增減：+887 張
  • 融券增減：-170 張

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