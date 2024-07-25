鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.16億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,320美元，24小時漲跌幅-1.89%；以太幣(ETH)現報價格3,203.65美元，24小時漲跌幅-6.73%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.94億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.89億美元。
24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅12%；BinaryX(BNX)24小時漲幅12.9%。
24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅13.6%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅5.58%。
近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；Dymension(DYM)近一週漲幅25.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅21.5%。
近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅51%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅27%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅23%。
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