search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.16億美元，DOCK(DOCK)24小時漲幅達31.7%

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,320美元，24小時漲跌幅-1.89%；以太幣(ETH)現報價格3,203.65美元，24小時漲跌幅-6.73%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.94億美元；SOL(SOL)24小時成交量達7.89億美元。

24小時漲幅：DOCK(DOCK)24小時漲幅31.7%；ether.fi(ETHFI)24小時漲幅12%；BinaryX(BNX)24小時漲幅12.9%。

24小時跌幅：BarnBridge(BOND)24小時跌幅44.5%；STMX(STMX)24小時跌幅13.6%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅5.58%。

近一週漲幅：DOCK(DOCK)近一週漲幅47.8%；Dymension(DYM)近一週漲幅25.7%；Mdex(MDX)近一週漲幅21.5%。

近一週跌幅：STMX(STMX)近一週跌幅51%；BarnBridge(BOND)近一週跌幅27%；LayerZero(ZRO)近一週跌幅23%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠

文章標籤

虛擬貨幣區塊鏈比特幣以太幣SOL

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣64183.89-2.75%
以太幣3165.77-8.14%
SOL170.29-2.05%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty