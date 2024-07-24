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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2.36%，報5270.3點

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00

截至台北時間24日09:45，費城半導體下跌127.59點（或2.36%），暫報5270.30點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-7%
  • 近 1 月：-2.54%
  • 近 3 月：+20.52%
  • 近 6 月：+22.26%
  • 今年以來：+29.28%

焦點個股

費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領跌。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌7.16%；台積電(TSM-US)下跌3.91%；輝達(NVDA-US)下跌3.6%；博通(AVGO-US)下跌3.36%；高通(QCOM-US)下跌3.23%。

部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲0.25%。

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美股美股盤中美股指數費城半導體

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費城半導體5270.031-2.37%
Allegro Microsystems Inc.25.57-7.56%
台積電163.63-3.65%
輝達119.15-2.81%
博通157.46-3.85%
高通186.11-3.74%
德州儀器200.2450.99%

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