盤中速報 - 費城半導體大跌2.36%，報5270.3點
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00
截至台北時間24日09:45，費城半導體下跌127.59點（或2.36%），暫報5270.30點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7%
- 近 1 月：-2.54%
- 近 3 月：+20.52%
- 近 6 月：+22.26%
- 今年以來：+29.28%
焦點個股
費城半導體成分股以Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)領跌。Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)下跌7.16%；台積電(TSM-US)下跌3.91%；輝達(NVDA-US)下跌3.6%；博通(AVGO-US)下跌3.36%；高通(QCOM-US)下跌3.23%。
部分成分股表現相對穩健，德州儀器(TXN-US)上漲0.25%。
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