盤中速報 - Alphabet公司(GOOGL-US)大跌4.05%，報174.43美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00
Alphabet公司(GOOGL-US)截至台北時間24日21:45股價下跌7.37美元，報174.43美元，跌幅4.05%，成交量8,064,031（股），盤中最高價174.64美元、最低價171.82美元。
美股指數盤中表現
Alphabet公司(GOOGL-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.16%
- 近 1 月：+1.2%
- 近 3 月：+14.87%
- 近 6 月：+23.63%
- 今年以來：+30.14%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大跌7.57%，報93.26美元
- 盤中速報 - 特斯拉(TSLA-US)大跌10.62%，報220.21美元
- 盤中速報 - Roper科技(ROP-US)大跌8.22%，報527.04美元
- 盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大跌7.16%，報25.68美元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇