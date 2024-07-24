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鉅亨速報

盤中速報 - Alphabet公司(GOOGL-US)大跌4.05%，報174.43美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 22:00

Alphabet公司(GOOGL-US)截至台北時間24日21:45股價下跌7.37美元，報174.43美元，跌幅4.05%，成交量8,064,031（股），盤中最高價174.64美元、最低價171.82美元。

美股指數盤中表現

Alphabet公司(GOOGL-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.16%
  • 近 1 月：+1.2%
  • 近 3 月：+14.87%
  • 近 6 月：+23.63%
  • 今年以來：+30.14%

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美股美股盤中Alphabet公司

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道瓊指數39957.97-0.99%
NASDAQ17640.668-1.98%
費城半導體5271.379-2.34%
Alphabet公司175.48-3.47%

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