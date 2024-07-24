盤中速報 - STMX大漲26.03%，報0.00693美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 09:05
STMX(STMX)在過去 24 小時內漲幅超過26.03%，最新價格0.00693美元，總成交量達0.36億美元，總市值0.69億美元，目前市值排名第 181 名。
近 1 日最高價：0.0072美元，近 1 日最低價：0.00534美元，流通供給量：10,000,000,000。
StormX成立於2015年，是進入全球市場的首批基於全球加密貨幣的解決方案之一。 作為移動應用程式和瀏覽器擴展，StormX旨在為用戶帶來大部分在線購買中的加密現金返還。 與三星，耐克和樂高等企業合作夥伴。 StormX還允許用戶放樣本機STMX權杖以提高其獎勵。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+33.94%
- 近 1 月：+48.73%
- 近 3 月：-11.68%
- 近 6 月：-0.75%
- 今年以來：-21.89%
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