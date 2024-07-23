盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額37.16億
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:04
台股今日航運業類股表現強勁，23日10:04相關指數上漲2.01%，總成交額37.16億元，大盤占比2.04%。
該產業上漲家數24、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股長榮航(2618-TW)23日10:04股價上漲1.05元，報33.95元，漲幅3.19%。
航 運 業近5日下跌5.64%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|航 運 業
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.64%
|-6.79%
|近一月
|-15.18%
|-4.28%
|近三月
|+7.75%
|+14.66%
|近六月
|+11.81%
|+24.93%
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