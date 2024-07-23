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鉅亨速報

盤中速報 - 航 運 業類股表現強勁，漲幅2.01%，總成交額37.16億

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 10:04

台股今日航運業類股表現強勁，23日10:04相關指數上漲2.01%，總成交額37.16億元，大盤占比2.04%。

該產業上漲家數24、下跌家數1、平盤家數1。領漲個股長榮航(2618-TW)23日10:04股價上漲1.05元，報33.95元，漲幅3.19%。

航 運 業近5日下跌5.64%，集中市場加權指數下跌6.79%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 航 運 業 集中市場加權指數
近一週 -5.64% -6.79%
近一月 -15.18% -4.28%
近三月 +7.75% +14.66%
近六月 +11.81% +24.93%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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