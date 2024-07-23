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鉅亨速報

盤中速報 - 鼎基(6585)大漲7.06%，報182元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:49

鼎基(6585-TW)23日09:49股價上漲12元，報182.0元，漲幅7.06%，成交606張。

鼎基(6585-TW)所屬產業為其他業，主要業務為熱塑性聚氨基甲酸酯製品。TPU薄膜,TPU油封, TPU管帶。

近5日股價上漲1.19%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-848 張
  • 外資買賣超：-821 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-27 張
  • 融資增減：+118 張
  • 融券增減：+18 張

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