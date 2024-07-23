盤中速報 - 鼎基(6585)大漲7.06%，報182元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:49
鼎基(6585-TW)23日09:49股價上漲12元，報182.0元，漲幅7.06%，成交606張。
鼎基(6585-TW)所屬產業為其他業，主要業務為熱塑性聚氨基甲酸酯製品。TPU薄膜,TPU油封, TPU管帶。
近5日股價上漲1.19%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-848 張
- 外資買賣超：-821 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-27 張
- 融資增減：+118 張
- 融券增減：+18 張
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