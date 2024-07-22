盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲4.27%，報133.42美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間22日21:44股價上漲5.46美元，報133.42美元，漲幅4.27%，成交量48,251（股），盤中最高價133.50美元、最低價130.52美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-13.97%
- 近 1 月：-7.06%
- 近 3 月：+34.99%
- 近 6 月：-2.8%
- 今年以來：-1.33%
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