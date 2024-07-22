search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲4.27%，報133.42美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間22日21:44股價上漲5.46美元，報133.42美元，漲幅4.27%，成交量48,251（股），盤中最高價133.50美元、最低價130.52美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-13.97%
  • 近 1 月：-7.06%
  • 近 3 月：+34.99%
  • 近 6 月：-2.8%
  • 今年以來：-1.33%

文章標籤

美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5005540.410.64%
道瓊指數40320.060.08%
NASDAQ17921.3511.10%
費城半導體5377.0822.09%
Axcelis Technologies Inc131.49662.76%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty