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鉅亨速報

盤後速報 - 和成(1810)下週(7月29日)除息0.2元，預估參考價17.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

和成(1810-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。

以今日(7月22日)收盤價17.90元計算，預估參考價為17.7元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

和成(1810-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為住宅設備之製造及銷售。近5日股價下跌0.27%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 17.90 0.2 1.12% 0.0
2023/07/27 21.0 0.2 0.95% 0.0
2022/07/27 11.4 0.2 1.75% 0.0
2021/07/27 11.95 0.2 1.67% 0.0
2019/07/25 7.89 0.2 2.53% 0.0

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