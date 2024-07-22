盤後速報 - 和成(1810)下週(7月29日)除息0.2元，預估參考價17.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
和成(1810-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.2元。
以今日(7月22日)收盤價17.90元計算，預估參考價為17.7元，息值合計為0.2元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
和成(1810-TW)所屬產業為玻璃陶瓷，主要業務為住宅設備之製造及銷售。近5日股價下跌0.27%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|17.90
|0.2
|1.12%
|0.0
|2023/07/27
|21.0
|0.2
|0.95%
|0.0
|2022/07/27
|11.4
|0.2
|1.75%
|0.0
|2021/07/27
|11.95
|0.2
|1.67%
|0.0
|2019/07/25
|7.89
|0.2
|2.53%
|0.0
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