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鉅亨速報

盤後速報 - 鑽全(1527)下週(7月29日)除息2元，預估參考價41.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05

鑽全(1527-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月22日)收盤價43.20元計算，預估參考價為41.2元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑽全(1527-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動打釘機及各種氣動機械等之製造加工,裝配買賣.。建材加工,裝配買賣業務.。前各項有關產品零組件及五金零件之進出口貿易業務.。近5日股價下跌2.22%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/29 43.20 2.0 4.63% 0.0
2023/08/24 40.85 2.4 5.88% 0.0
2022/08/24 43.85 2.4 5.47% 0.0
2021/09/14 46.4 2.35 5.06% 0.0
2020/08/28 39.7 1.2 3.02% 0.0

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