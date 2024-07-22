盤後速報 - 鑽全(1527)下週(7月29日)除息2元，預估參考價41.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 17:05
鑽全(1527-TW)下週(7月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月22日)收盤價43.20元計算，預估參考價為41.2元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑽全(1527-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為氣動打釘機及各種氣動機械等之製造加工,裝配買賣.。建材加工,裝配買賣業務.。前各項有關產品零組件及五金零件之進出口貿易業務.。近5日股價下跌2.22%，集中市場加權指數下跌4.38%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/29
|43.20
|2.0
|4.63%
|0.0
|2023/08/24
|40.85
|2.4
|5.88%
|0.0
|2022/08/24
|43.85
|2.4
|5.47%
|0.0
|2021/09/14
|46.4
|2.35
|5.06%
|0.0
|2020/08/28
|39.7
|1.2
|3.02%
|0.0
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