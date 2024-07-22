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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額40.66億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34

台股今日其他業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.26%，總成交額40.66億元，大盤占比1.41%。

該產業上漲家數6、下跌家數45、平盤家數0。領跌個股裕慶-KY(6957-TW)22日10:34股價下跌23元，報215.5元，跌幅9.64%。

其 他近5日上漲0.02%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 +0.02% -4.38%
近一月 +0.05% -1.65%
近三月 +5.04% +17.12%
近六月 +5.94% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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