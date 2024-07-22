盤中速報 - 其 他類股表現疲軟，跌幅2.26%，總成交額40.66億

台股今日其他業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.26%，總成交額40.66億元，大盤占比1.41%。

其 他近5日上漲0.02%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。