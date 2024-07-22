盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額26.40億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34
台股今日化學工業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.01%，總成交額26.40億元，大盤占比0.91%。
該產業上漲家數5、下跌家數23、平盤家數0。領跌個股中華化(1727-TW)22日10:33股價下跌3元，報32.75元，跌幅8.39%。
化學工業近5日下跌0.81%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|化學工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.81%
|-4.38%
|近一月
|-1.12%
|-1.65%
|近三月
|+4.65%
|+17.12%
|近六月
|+10.5%
|+29.34%
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