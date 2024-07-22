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鉅亨速報

盤中速報 - 化學工業類股表現疲軟，跌幅2.01%，總成交額26.40億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:34

台股今日化學工業類股表現疲軟，22日10:34相關指數下跌2.01%，總成交額26.40億元，大盤占比0.91%。

該產業上漲家數5、下跌家數23、平盤家數0。領跌個股中華化(1727-TW)22日10:33股價下跌3元，報32.75元，跌幅8.39%。

化學工業近5日下跌0.81%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 化學工業 集中市場加權指數
近一週 -0.81% -4.38%
近一月 -1.12% -1.65%
近三月 +4.65% +17.12%
近六月 +10.5% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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