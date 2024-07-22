盤中速報 - 資訊服務類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額5.32億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:19
台股今日資訊服務業類股表現疲軟，22日10:19相關指數下跌2.15%，總成交額5.32億元，大盤占比0.23%。
該產業上漲家數1、下跌家數9、平盤家數1。領跌個股邁達特(6112-TW)22日10:18股價下跌3元，報62.1元，跌幅4.61%。
資訊服務近5日上漲0.14%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|資訊服務
|集中市場加權指數
|近一週
|+0.14%
|-4.38%
|近一月
|+0.14%
|-1.65%
|近三月
|+10.08%
|+17.12%
|近六月
|+17.45%
|+29.34%
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