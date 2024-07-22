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鉅亨速報

盤中速報 - 資訊服務類股表現疲軟，跌幅2.15%，總成交額5.32億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 10:19

台股今日資訊服務業類股表現疲軟，22日10:19相關指數下跌2.15%，總成交額5.32億元，大盤占比0.23%。

該產業上漲家數1、下跌家數9、平盤家數1。領跌個股邁達特(6112-TW)22日10:18股價下跌3元，報62.1元，跌幅4.61%。

資訊服務近5日上漲0.14%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效

漲跌幅 資訊服務 集中市場加權指數
近一週 +0.14% -4.38%
近一月 +0.14% -1.65%
近三月 +10.08% +17.12%
近六月 +17.45% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22248.46-2.71%
邁達特62.3-4.30%

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