盤中速報 - 山富(2743)大跌7.05%，報138.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:59
山富(2743-TW)22日09:59股價下跌10.5元，報138.5元，跌幅7.05%，成交607張。
山富(2743-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行、高鐵假期、企業差旅等。團體旅行包括出境旅遊、入境旅遊、國內旅遊和遊覽車接送服務。
近5日股價下跌0.67%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-83 張
- 外資買賣超：-73 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-10 張
- 融資增減：-32 張
- 融券增減：-18 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 京城(2524)急拉3.03%報70.9元，成交2,238張
- 盤中速報 - 天剛(5310)大跌7.22%，報43.05元
- 盤中速報 - 點序(6485)大跌7.22%，報66.8元
- 盤中速報 - 旺矽(6223)大跌7.46%，報546元
鉅亨號貼文看更多
下一篇