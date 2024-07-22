search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 山富(2743)大跌7.05%，報138.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:59

山富(2743-TW)22日09:59股價下跌10.5元，報138.5元，跌幅7.05%，成交607張。

山富(2743-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為團體、客製化旅遊、機票、訂房、自由行、高鐵假期、企業差旅等。團體旅行包括出境旅遊、入境旅遊、國內旅遊和遊覽車接送服務。

近5日股價下跌0.67%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-83 張
  • 外資買賣超：-73 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-10 張
  • 融資增減：-32 張
  • 融券增減：-18 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22256.87-2.68%
山富139-6.71%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
山富

62.5%

勝率

#跌破區間

中強短弱
山富

62.5%

勝率

#長黑K線跌破盤整

中強短弱
山富

62.5%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty