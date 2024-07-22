盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額0.73億
鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34
台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.16%，總成交額0.73億元，大盤占比0.06%。
該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股台玻(1802-TW)22日09:34股價下跌0.45元，報17.6元，跌幅2.49%。
玻璃陶瓷近5日下跌4.15%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|玻璃陶瓷
|集中市場加權指數
|近一週
|-4.15%
|-4.38%
|近一月
|-4.81%
|-1.65%
|近三月
|+8.12%
|+17.12%
|近六月
|+4.5%
|+29.34%
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