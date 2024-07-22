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鉅亨速報

盤中速報 - 玻璃陶瓷類股表現疲軟，跌幅2.16%，總成交額0.73億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日玻璃陶瓷類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.16%，總成交額0.73億元，大盤占比0.06%。

該產業上漲家數0、下跌家數4、平盤家數1。領跌個股台玻(1802-TW)22日09:34股價下跌0.45元，報17.6元，跌幅2.49%。

玻璃陶瓷近5日下跌4.15%，集中市場加權指數下跌4.38%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 玻璃陶瓷 集中市場加權指數
近一週 -4.15% -4.38%
近一月 -4.81% -1.65%
近三月 +8.12% +17.12%
近六月 +4.5% +29.34%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22286.37-2.55%
台玻17.4-3.60%

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