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鉅亨速報

盤中速報 - 電子零組件類指數類股表現疲軟，跌幅2.8%，總成交額22.89億

鉅亨網新聞中心 2024-07-22 09:34

台股今日電子零組件業類股表現疲軟，22日09:34相關指數下跌2.8%，總成交額22.89億元，大盤占比6.55%。

該產業上漲家數7、下跌家數92、平盤家數6。領跌個股長盛(3492-TW)22日09:34股價下跌3.4元，報30.95元，跌幅9.9%。

電子零組件類指數近5日下跌3.23%，櫃買市場加權指數下跌2.45%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子零組件類指數 櫃買市場加權指數
近一週 -3.23% -2.45%
近一月 -2.0% +0.32%
近三月 +6.45% +12.05%
近六月 +15.9% +18.0%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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